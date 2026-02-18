Newcastle, Howe incontentabile con Gordon: "Quattro gol? Avrebbe potuto fare di più"

Il tecnico del Newcastle Eddie Howe, dopo il successo per 6-1 sul Qarabag in Champions League, ha parlato ai microfoni di TNT Sports della superba prestazione del numero 10 Anthony Gordon autore di quattro reti tutte nel primo tempo: "È stato davvero bravo in quella frazione, ha iniziato a pressa e molti dei suoi gol sono nati dall'atteggiamento senza palla. Ha fatto un'ottima prestazione, ma avrebbe potuto fare di più", le sue parole riportate dal sito ufficiale dei bianconeri.

Howe si è poi soffermato sul rilassamento nella seconda parte di gara: "Volevamo mantenere lo slancio nel secondo tempo. La partita è cambiata e loro hanno giocato più in basso in campo, il che ha reso le cose più difficili per noi. - conclude il tecnico inglese - Nel complesso è una giornata fantastica per noi. Sappiamo che la sfida non è ancora conclusa, ma siamo in un'ottima posizione."