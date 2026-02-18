Poche occasioni al Pireo: Olympiacos e Bayer Leverkusen vanno al riposo sullo 0-0

Squadre al riposo al Pireo dopo un primo tempo quasi infinito. Dopo ben dieci minuti di recupero, otto segnalati e due extra, il direttore di gara dice che può bastare e fischia due volte con Olympiacos e Bayer Leverkusen che vanno al riposo sul punteggio di 0-0.

Dopo un quarto d’ora è Schick che prova a farsi vedere dalle parti di Tzolakis ma la sua conclusione è debole e facile preda per il portiere della formazione greca. La risposta dei biancorossi arriva al 25’ con Gelson Martins che impegna Blaswich. Quattro minuti più tardi ancora Tzolakis salva su una bella conclusione dalla distanza di Maza. Il gol del vantaggio dell’Olympiacos viene però annullato dal direttore di gara: al 45’ El Kaabi stacca di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone sorvola Taremi in posizione di offside ed entra in rete.