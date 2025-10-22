Champions League, Osimhen ne fa due nei primi 45'. L'Athletic riacciuffa il Qarabag

La terza giornata della fase a gironi di Champions League sta regalando emozioni fin dai primi minuti. A Bilbao, l’Athletic affronta il Qarabag in una sfida equilibrata che, al termine del primo tempo, vede le squadre sull’1-1. A sorprendere i padroni di casa è stato subito Andrade, che al 1’ ha siglato l’1-0 per gli azeri, mostrando grande freddezza sotto porta. La risposta dell’Athletic non si è fatta attendere: al 40’, Guruzeta ha trovato il gol del pareggio, ristabilendo la parità e dando fiducia ai baschi per la ripresa. La partita è stata intensa, con entrambe le squadre molto aggressive e attente in fase difensiva, rendendo difficile la costruzione del gioco.

A Istanbul, il Galatasaray ha invece preso subito il comando delle operazioni contro il Bodo/Glimt, chiudendo il primo tempo sul 2-0. La squadra turca ha colpito già al 3’ con Osimhen, che ha trovato la rete su assist di Lemina, e ha raddoppiato al 33’, ancora con l'attaccante nigeriano, autore di una doppietta personale. Il Bodo/Glimt ha provato a reagire, ma la difesa del Galatasaray si è dimostrata solida e concentrata.

Ath. Bilbao – Qarabag 1-1: 1' Andrade (Q), 40' Guruzeta (A)

Galatasaray – Bodo/Glimt 2-0: 3' e 33' Osimhen

21:00 Atalanta – Slavia Praga

21:00 Bayern – Club Brugge

21:00 Chelsea – Ajax

21:00 Eintracht Francoforte – Liverpool

21:00 Monaco – Tottenham

21:00 Real Madrid – Juventus

21:00 Sporting – Marsiglia