Endrick scontento, il padre fa sognare il Palmeiras: "Se presenterà una proposta..."

Nonostante le rassicurazioni di Xabi Alonso, che sostiene di non voler perdere Endrick durante il mercato invernale, il giovane attaccante brasiliano del Real Madrid sembra pronto a valutare un trasferimento temporaneo per garantirsi maggiore continuità e aumentare le possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo 2026.

Il tecnico spagnolo ha sottolineato la concorrenza in rosa: "La competizione in avanti è intensa. Bisogna essere pronti per ogni partita. Endrick, Gonzalo e Brahim devono essere pronti. Sanno che quando entreranno in campo devono dare il massimo. Qui si gioca al top e servono molti giocatori di qualità". Il brasiliano, 19 anni, è finito nel mirino dell’Olympique Marsiglia, con la possibilità concreta di un prestito per accumulare minuti e esperienza. Intanto, a far discutere è stata la risposta del padre di Endrick, Douglas Sousa, a un sondaggio che ipotizzava un possibile ritorno al Palmeiras: "Il Palmeiras dovrebbe fare una proposta, un progetto"..

Il post ha immediatamente acceso i tifosi del Verdão, che ricordano il recente ritorno in Brasile di Vitor Roque, passato senza successo dal Barcellona. La domanda ora è se Endrick seguirà un percorso simile per rilanciarsi e consolidarsi prima della chiamata del Mondiale. Il futuro del giovane talento resta quindi un equilibrio tra le ambizioni personali, le esigenze del Real Madrid e le possibilità di trovare continuità in un club pronto a valorizzarlo, tra prestito e sogno di gloria internazionale.