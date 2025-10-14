Bene ma non Benin: ai Mondiali ci va il Sudafrica. Osimhen porta la Nigeria ai playoff

Il Sudafrica è la 22ª qualificata ai Mondiali del 2026. I Bafana Bafana tornano a giocare la Coppa del Mondo, 16 anni dopo. L'ultima volta fu nel 2010 in qualità di paese organizzatore. Se dobbiamo invece risalire all'ultima qualificazione sul campo, dobbiamo andare indietro di altri 8 anni, a Giappone-Corea 2002 dove la selezione uscì alla fase a gironi.

Sudafrica che ha operato il sorpasso sul Benin all'ultima curva con tanti ringraziamenti alla Nigeria. Le Super Eagles dopo un inizio qualificazioni a dir poco sconcertante, si sono risvegliate nelle ultime partite, ottenendo il secondo posto e travolgendo i beninesi per 4-0. Risultato utile per strappare il pass dei playoff tra le seconde classificate. Grande protagonista Victor Osimhen, autore di una tripletta.

GRUPPO C



Nigeria - Benin 4-0

3', 37' e 51' Osimhen, 90 + 1 Onyeka

Sudafrica - Ruanda 3-0

5' Mbatha, 26' Appollis, 72' Makgoba

CLASSIFICA

Sudafrica 18

Nigeria 17

Benin 17

Lesotho 12

Ruanda 11

Zimbabwe 5

- - -

GRUPPO F

Seychelles - Gambia 0-7

2' e 46' Sidibeh, 24, 67' e 75' Manneh, 47' e 52' Barrow

CLASSIFICA

Costa d'Avorio 23

Gabon 22

Gambia 13

Kenya 12

Burundi 10

Seychelles 0

- - -

GRUPPO G



Algeria - Uganda 2-1

6' Mukwala (U), 81' rig. e 90' + 9 rig. Amoura (A)

Somalia - Mozambico 0-1

6' Catamo

Guinea - Botswana 2-2

7' Boy (B), 19' Traoré (G), 35' Balde (G), 45' + 2 Mohutsiwa (B)

CLASSIFICA

Algeria 25

Uganda 18

Mozambico 18

Guinea 15

Botswana 10

Somalia 1