Bene ma non Benin: ai Mondiali ci va il Sudafrica. Osimhen porta la Nigeria ai playoff
Il Sudafrica è la 22ª qualificata ai Mondiali del 2026. I Bafana Bafana tornano a giocare la Coppa del Mondo, 16 anni dopo. L'ultima volta fu nel 2010 in qualità di paese organizzatore. Se dobbiamo invece risalire all'ultima qualificazione sul campo, dobbiamo andare indietro di altri 8 anni, a Giappone-Corea 2002 dove la selezione uscì alla fase a gironi.
Sudafrica che ha operato il sorpasso sul Benin all'ultima curva con tanti ringraziamenti alla Nigeria. Le Super Eagles dopo un inizio qualificazioni a dir poco sconcertante, si sono risvegliate nelle ultime partite, ottenendo il secondo posto e travolgendo i beninesi per 4-0. Risultato utile per strappare il pass dei playoff tra le seconde classificate. Grande protagonista Victor Osimhen, autore di una tripletta.
GRUPPO C
Nigeria - Benin 4-0
3', 37' e 51' Osimhen, 90 + 1 Onyeka
Sudafrica - Ruanda 3-0
5' Mbatha, 26' Appollis, 72' Makgoba
CLASSIFICA
Sudafrica 18
Nigeria 17
Benin 17
Lesotho 12
Ruanda 11
Zimbabwe 5
- - -
GRUPPO F
Seychelles - Gambia 0-7
2' e 46' Sidibeh, 24, 67' e 75' Manneh, 47' e 52' Barrow
CLASSIFICA
Costa d'Avorio 23
Gabon 22
Gambia 13
Kenya 12
Burundi 10
Seychelles 0
- - -
GRUPPO G
Algeria - Uganda 2-1
6' Mukwala (U), 81' rig. e 90' + 9 rig. Amoura (A)
Somalia - Mozambico 0-1
6' Catamo
Guinea - Botswana 2-2
7' Boy (B), 19' Traoré (G), 35' Balde (G), 45' + 2 Mohutsiwa (B)
CLASSIFICA
Algeria 25
Uganda 18
Mozambico 18
Guinea 15
Botswana 10
Somalia 1