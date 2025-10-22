Ghezzal fuori dalla lista UEFA ma decisivo con l'Utrecht: gli olandesi fanno ricorso

È una vicenda a dir poco "strana" quella che sta coinvolgendo l’Olympique Lione e Rachid Ghezzal. Il centrocampista offensivo algerino non sarà disponibile per la partita di Europa League contro il Basilea in programma domani a causa di un problema legato alla registrazione UEFA. Secondo le regole, Ghezzal non avrebbe mai dovuto essere inserito nella lista dei partecipanti alla competizione perché tesserato dopo il 1° settembre.

Il giocatore è però già sceso in campo ed è stato decisivo nella prima giornata, nella vittoria contro l'Utrecht (1-0), fornendo l’assist per il gol di Tanner Tessmann. Successivamente, l’UEFA ha corretto l’errore togliendo Ghezzal dalla lista, provocandone l’assenza nella gara successiva contro il Salisburgo.

La situazione, ora, si sarebbe ulteriormente complicata: secondo il Dauphiné Libéré, il club olandese ha depositato una formale protesta, ritenendo che Ghezzal non avrebbe dovuto scendere in campo nel match contro i francesi. L’UEFA ha aperto un’inchiesta disciplinare per valutare eventuali violazioni. L'errore è stato riconosciuto dall’istituzione europea e altri giocatori potrebbero trovarsi in situazioni analoghe. Per l’OL si tratta di un’imprevista complicazione in una fase delicata della competizione europea, che priva il club di uno dei suoi giocatori chiave proprio alla vigilia di una sfida importante contro il Basilea.