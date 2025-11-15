Chelsea, colpo in prospettiva dal Sudamerica: è fatta per Ordonez, ma arriverà nel 2028

Il Chelsea continua a scommettere forte sui talenti del futuro e mette a segno un altro colpo in prospettiva, assicurandosi il difensore ecuadoriano Deinner Ordonez. Il sedicenne è attualmente in forza all'Independiente del Valle, lo stesso vivaio che ha lanciato la stella Moises Caicedo, un'operazione che rafforza ulteriormente il legame tra i Blues e il club sudamericano.

Secondo il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l'accordo tra il giocatore e il club di Stamford Bridge è già stato definito. Ma, in linea con le normative FIFA, Ordonez non potrà unirsi ufficialmente al Chelsea se non al compimento della maggiore età. Il suo trasferimento e la firma di un contratto a lungo termine sono, dunque, previsti per il gennaio 2028.

Nazionale ecuadoriano Under 20, il suo ingaggio rientra perfettamente nella strategia del Chelsea, ormai abituato a bloccare i talenti più promettenti del panorama mondiale prima che questi vengano notati dalle grandi rivali europee. Questa politica di reclutamento sta già dando risultati: in questa stagione, per esempio, il brasiliano Estevao Willian (oggi 18 anni) si è affermato come un elemento chiave dei Blues. Ordonez è l'ultimo nome in questa lista, pronto a inserirsi nel solco di una tradizione che punta alla costruzione di una rosa giovane e vincente.