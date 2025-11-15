Caso Rafa Silva al Besiktas: "Vuole lasciare il calcio, ma qui i giocatori non dettano le regole"

Il Besiktas è nel pieno di una tempesta interna e al centro della scena c’è Rafa Silva. Nelle ultime ore, in Turchia, erano trapelate voci clamorose sul possibile ritiro dell’ex Benfica, ma il presidente Serdal Adali ha voluto fare chiarezza con una lunga e accesa conferenza stampa. Tutto è iniziato dopo la sostituzione del portoghese al 73’ della sfida contro il Basaksehir: un colloquio richiesto dall’agente ha acceso sospetti, poi dissipati solo in parte da un incontro faccia a faccia con il calciatore.

Adali ha raccontato che Rafa, inizialmente, aveva espresso la volontà di lasciare il calcio, salvo poi cambiare idea poco dopo, manifestando il desiderio di trasferirsi altrove. Una situazione che il presidente ha definito “incomprensibile”, ribadendo come il club lo abbia sempre trattato con grande cura. Di fronte alla richiesta di separazione, il Besiktas ha però alzato un muro: “Qui non sono i giocatori a dettare le regole. Se vuole andare, deve rispettare la clausola”, ha tuonato Adali, ricordando come Rafa resti a tutti gli effetti un tesserato con un contratto valido per un altro anno e mezzo.

Il numero uno del club ha anche minacciato di rivolgersi alla FIFA qualora il giocatore tentasse di forzare la mano. Una vicenda che, secondo l’allenatore Sergen Yalcin, era già diventata “insostenibile” dal 26 ottobre, quando Rafa gli aveva confessato il suo malessere. La decisione finale è attesa in serata: il Besiktas spera in un ritorno alla normalità, ma il futuro del portoghese resta più incerto che mai.