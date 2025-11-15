Germania, il 2-0 col Lussemburgo non convince la stampa: "Quasi assurdo parlare di Mondiali"

La Germania batte 2-0 il Lussemburgo grazie alla doppietta di Nick Woltemade, ma la prestazione della Mannschaft lascia aperti più interrogativi che certezze. A pari punti con la Slovacchia, la squadra di Julian Nagelsmann si giocherà lunedì sera il primo posto nel girone e il pass diretto per i Mondiali 2026. Ma la partita di ieri ha evidenziato limiti strutturali che la stampa tedesca non ha esitato a sottolineare.

Fussball Transfers ha definito “quasi assurdo” parlare di obiettivi mondiali dopo i primi 45 minuti contro il modesto Lussemburgo, giudicato addirittura superiore ai tedeschi nella prima frazione. La difesa è apparsa fragile, mentre l’attacco non ha inciso. Bild ha assegnato un impietoso 5 alla coppia centrale Anton-Tah, ricordando che nella scala tedesca il 6 è la bocciatura totale.

Il portiere Oliver Baumann è stato paradossalmente uno dei più attivi in campo: nel primo tempo ha toccato quasi tanti palloni quanti Gnabry e Woltemade messi insieme. Kicker ha parlato di una Germania “quasi in rotta”, salvata solo dalla doppietta del giovane attaccante del Newcastle. Nagelsmann, pur riconoscendo un avvio difficile, ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Meglio nella ripresa, partita controllata e vittoria meritata”.

Anche Woltemade ha ammesso un primo tempo “mal gestito”. Lunedì basterà un pareggio per volare ai Mondiali, ma servirà una Germania molto diversa: concreta, solida e finalmente convincente.