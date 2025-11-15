Real Madrid, per Endrick al Lione mancano soltanto le firme: può saltare in un solo caso

Il futuro immediato di Endrick sembra essere lontano dal Real Madrid. L'attaccante brasiliano ha scelto l’Olympique Lione come destinazione per i prossimi sei mesi, con le parti vicinissime a un accordo di prestito. Una scelta dettata dal bisogno di giocare con continuità: in Francia troverebbe spazio immediato, complici le difficoltà di Satriano e l’infortunio di Fofana, oltre alla possibilità di mettersi in mostra anche in Europa League, competizione che il Lione sta disputando.

Per il Real Madrid si tratta della soluzione più logica: l’investimento su Endrick ha già superato i 50 milioni, tra quota fissa, bonus e commissioni, e tenerlo in panchina dietro a un Mbappé in stato di grazia e alla crescita di Gonzalo rischierebbe di rallentarne lo sviluppo. Finora il brasiliano ha giocato appena 11 minuti. La dirigenza merengue ha quindi deciso di favorire la sua partenza, ma bisognerà attendere il 1° gennaio, quando aprirà il mercato. Solo in un caso - specifica Diario As - l'affare può saltare: se fino a gennaio dovesse palesarsi un'emergenza offensiva, i Blancos potrebbero cambiare idea.

La complessa operazione è legata anche ai numerosi bonus del suo trasferimento dal Palmeiras, svelati da O Globo: premi legati a gol, assist, presenze da titolare e successi in Liga o Champions, oltre a incentivi in caso di traguardi individuali come Golden Boy o Pallone d’Oro, fino a un massimo di 25 milioni. Endrick punta a ritrovare visibilità in vista del Mondiale 2026 e a proseguire il percorso verso la doppia cittadinanza spagnola. Il Lione e l’allenatore Fonseca lo considerano centrale nel progetto: un’opportunità ideale per continuare a crescere e per il Real Madrid di proteggere il proprio investimento.