Van der Vaart racconta Ronaldo: "Se fosse fatto di cioccolato si mangerebbe da solo"

Rafael van der Vaart torna a parlare di Cristiano Ronaldo e lo fa con il consueto mix di ironia e franchezza. Intervenuto a SBS6, l’ex centrocampista olandese ha ricordato l’unica stagione condivisa con il fuoriclasse portoghese al Real Madrid, svelando aneddoti curiosi e sottolineando, ancora una volta, la dedizione maniacale dell’attuale attaccante dell’Al Nassr.

“Cristiano era un collega molto simpatico, ma non lo vedevamo quasi mai nello spogliatoio: era sempre concentrato su se stesso”, ha raccontato Van der Vaart, ricordando una battuta che all’epoca fece discutere. “Una volta dissi che era l’unico giocatore di cui non avevo mai visto le parti intime, perché arrivava per primo e andava via per ultimo. In Portogallo non la presero bene, nemmeno lui”.

L’ex centrocampista ha poi aggiunto un dettaglio singolare: “Nella sua borsa aveva più creme di tutti noi messi insieme. Era davvero bizzarro”. Una cura dell’immagine che, però, si accompagnava a una professionalità impeccabile: “Era un fenomeno. Se non segnava, diventava scontroso. Allenarmi con lui ogni giorno e vedere come lavorava… io, in confronto, non ho fatto nemmeno il cinque per cento”.

Infine, Van der Vaart ha commentato il paragone recente tra CR7 e David Beckham, emerso durante l’intervista di Ronaldo a Piers Morgan: “Non stava scherzando. Cristiano è così. Se fosse fatto di cioccolato, si mangerebbe da solo”.