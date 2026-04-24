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Chelsea, McFarlane: "Ho sentito Rosenior dopo il suo addio, mi dispiace non abbia funzionato"

Chelsea, McFarlane: "Ho sentito Rosenior dopo il suo addio, mi dispiace non abbia funzionato"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:28Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Archiviata l’era di Liam Rosenior, il Chelsea riparte da Calum McFarlane, chiamato a guidare la squadra fino al termine della stagione. Alla vigilia della semifinale di FA Cup contro il Leeds United, il tecnico ad interim sceglie una linea chiara: concentrazione totale sul presente. “Non spetta a me dire cosa è andato storto o bene. Domenica ci aspetta una partita importantissima”, ha spiegato McFarlane, evitando di entrare nel merito delle difficoltà recenti. Un concetto ribadito poco dopo: “Non ho detto di non sapere cosa non ha funzionato, ma che non voglio parlarne oggi. La nostra attenzione è tutta rivolta a migliorare la prestazione”.

Il riferimento al pesante ko contro il Brighton è inevitabile: “Sappiamo che non siamo stati all’altezza. Dobbiamo capire il perché, sia dal punto di vista tecnico che tattico, per mettere la squadra nelle condizioni migliori”. Ma il lavoro non si limita agli aspetti di campo: “Tutto conta, dalla parte fisica a quella mentale. Dobbiamo essere al massimo in ogni ambito”.

Nessun confronto collettivo per analizzare il passato: “Abbiamo lavorato solo sul piano gara, in possesso e non. Non possiamo pensare ad altro”. Infine, un pensiero per Rosenior: “Ci siamo sentiti, è stata una bella conversazione. Ho grande rispetto per lui e mi dispiace che non abbia funzionato”. Ora, però, il Chelsea guarda solo avanti.

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