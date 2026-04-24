Chelsea, Terry deluso: “Nessuna chiamata per la prima squadra. Sento la frustrazione"
Non è bastato il legame con il club per riaprire le porte della prima squadra. John Terry resta ai margini del nuovo corso del Chelsea, che dopo l’esonero di Liam Rosenior ha affidato la panchina a Calum McFarlane fino al termine della stagione.
L’ex capitano dei Blues, attualmente impegnato come collaboratore nel settore giovanile, sperava in un coinvolgimento maggiore, ma così non è stato. Già nei mesi scorsi aveva espresso malumore per l’esclusione dalle attività delle selezioni Under 21 e Under 18, nonostante facesse parte dello staff tecnico.
La delusione è riemersa con forza nelle ultime ore, quando Terry ha chiarito la propria posizione sui social: “Sono davvero frustrato e preoccupato. Sento la rabbia, sento anche la frustrazione dei tifosi del Chelsea. Non ho ricevuto una chiamata, né un messaggio. Continuerò il mio ruolo nell’accademia”.
Parole che raccontano un distacco evidente tra il club e una delle sue bandiere più iconiche. Per Terry, il ritorno in prima linea dovrà ancora attendere.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.