PSG, Chevalier in panchina da 17 partite. Luis Enrique: "Prima lo criticavate e ora lo rivolete?"

Alla vigilia della trasferta contro l’Angers, Luis Enrique si presenta in conferenza stampa con il consueto mix di lucidità e ironia. Il tecnico del Paris Saint-Germain è pronto a gestire le energie della rosa, anche in vista del big match di martedì al Parco dei Principi contro il Bayern Monaco.

Il turnover sarà inevitabile, ma uno dei temi più discussi riguarda il portiere Chevalier, fermo da ben 17 partite. Sul punto, l’allenatore spagnolo non si tira indietro e risponde con decisione: “Il calcio è incredibile. Avete criticato Chevalier costantemente durante la prima metà della stagione e io l’ho difeso. Ora la domanda è quando giocherà. Questo è calcio di altissimo livello”.



Luis Enrique, però, non vuole distrazioni, neanche legate ai possibili riflessi sul Mondiale: “Sono l’allenatore del PSG, non mi interessa il resto, non mi riguarda, sono concentrato sul PSG”. Un messaggio chiaro, che ribadisce come ogni scelta sarà fatta esclusivamente in funzione degli obiettivi immediati del club parigino.