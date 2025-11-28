Cordero poco utilizzato dal Westerlo, il Newcastle valuta nuovo prestito: ci pensa il Depor

Il Deportivo La Coruña ha messo nel mirino uno dei giovani più interessanti del calcio spagnolo: Antoñito Cordero, esterno andaluso di 19 anni e già internazionale con la Spagna Under-19. Cresciuto nel vivaio del Málaga, il ragazzo ha bruciato le tappe fino ad approdare in prima squadra, contribuendo alla promozione in Segunda División e collezionando 39 presenze nella categoria. Ora, diversi club di Serie B spagnola lo seguono da vicino, ma il Deportivo sembra intenzionato a muoversi con decisione già nella finestra invernale.

Cordero è attualmente sotto contratto con il Newcastle, che lo ha blindato fino al 2030 la scorsa estate, salvo poi cederlo in prestito al Westerlo, in Belgio. L’esperienza, però, non sta dando i frutti sperati: appena sette presenze e soltanto 96 minuti complessivi, troppo poco per un talento che il club inglese vuole far crescere con continuità.

Il Deportivo dovrà però superare un triplo ostacolo: il consenso del giocatore, che conosce già l’interesse galiziano; il via libera del Newcastle, proprietario del cartellino; e infine l’accordo con il Westerlo, che dovrebbe accettare l’interruzione anticipata del prestito. Cordero è un’ala destra che ama giocare a piede invertito. Rapido, tecnico, abile nell’uno contro uno e dotato di un ottimo tiro, è stato protagonista assoluto della promozione del Málaga nel 2024, chiudendo la sua prima stagione in Segunda con 6 gol e 6 assist.