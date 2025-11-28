Conferma a tempo per Slot, il Liverpool si guarda intorno. Sogno impossibile Luis Enrique
Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il PSV Eindhoven, il Liverpool si trova sempre più invischiato in una crisi che sembra non avere fine. Nonostante le difficoltà, Arne Slot continua a godere della fiducia della proprietà e ieri la stampa inglese ha annunciato che l’allenatore olandese è al momento confermato sulla panchina dei Reds, ma che ha l'obbligo di ottenere due vittorie nelle prossime due gare di Premier League.
Nel club, però, cominciano a circolare idee alternative: la società starebbe già valutando potenziali sostituti, incluso un possibile ritorno temporaneo di Jürgen Klopp, almeno ad interim, fino a trovare una soluzione più duratura. Oltre all'opzione Iraola, tecnico del Bournemouth, sembra che il vero sogno dei dirigenti del Liverpool si chiama Luis Enrique. L’attuale allenatore del PSG è nel mirino dei Reds da tempo e, secondo The Sun, continua a essere seguito con attenzione. La concreta possibilità che l'ex CT della Spagna lasci Parigi nei prossimi mesi appare remota: il suo contratto e l’ambizione di continuare il progetto PSG rendono improbabile un trasferimento nella città dei Beatles.
Così, per ora, il futuro di Slot resta sospeso tra la fiducia a tempo e il desiderio di guardare oltre. Ma qualcosa dovrà necessariamente cambiare nelle prossime settimane.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.