Kompany difende Neuer: "Ha fatto ciò che andava fatto. Un portiere deve aiutare i compagni"

Dopo la prima sconfitta stagionale incassata dal Bayern a Londra, la tensione a Monaco resta alta. Il 3-1 dell’Arsenal ha lasciato scorie pesanti, non solo nel punteggio. Subito dopo la partita Vincent Kompany aveva faticato ad ammettere la superiorità dei Gunners, ma a mente fredda il tecnico ha corretto il tiro: "Non è stata una partita sbagliata nell’insieme, ma l’ultima mezz’ora non è stata al nostro livello", ha spiegato, ricordando che in Champions ogni errore viene punito senza pietà.

Il Bayern, però, non ha tempo per piangersi addosso: sabato arriva il malconcio St. Pauli, reduce da otto k.o. consecutivi. Kompany non vuole sentir parlare di stanchezza dopo un grande match europeo: "Non lo accetto. È il momento in cui la squadra deve reagire". Anche il d.s. Christoph Freund minimizza l’allarme: "Il gruppo ha fame ed energia. Le sconfitte fanno parte del gioco, conta come si risponde".

Nel mirino della critica è finito Manuel Neuer, reo di aver sbagliato l’uscita sul terzo gol di Martinelli. Una disattenzione definita imperdonabile dalla stampa tedesca. Il capitano, in zona mista, ha ammesso di essersi preso un rischio per avviare l’azione, ma ha sottolineato la velocità dell’avversario e il proprio posizionamento non ideale. Kompany, sorprendentemente, lo difende: "Di quale errore parliamo? Un portiere deve aspettare o deve aiutare i compagni tentando l'anticipo? Per me ha fatto ciò che andava fatto". Il Bayern prova così a ricompattarsi, consapevole che i veri verdetti della stagione arriveranno solo più avanti.