La rivincita della "Farmers League": tre vittorie per i club di Ligue 1 contro quelli di Premier
Settimana da incorniciare per il calcio francese in Europa, con i club di Ligue 1 che hanno collezionato un clamoroso tris contro le squadre inglesi, sfidando con orgoglio il celebre e ironico soprannome di 'Farmers League' attribuito alla massima serie francese dai tifosi d’Oltremanica.
Tutto è cominciato martedì, con il Marsiglia che ha superato il Newcastle (2-1) in Champions League. Il giorno successivo è toccato al PSG, vittorioso contro il Tottenham (5-3). Ieri invece lo Strasburgo ha ribaltato il Crystal Palace (2-1) in Conference League, interrompendo la striscia positiva della squadra inglese quinta in Premier League.
"È una buon campionato, forse qualcuno ha sottovalutato il livello della Ligue 1", ha commentato Mike Penders, portiere belga dello Strasburgo, sottolineando l’importanza di non sminuire i successi francesi. Un messaggio rafforzato dal britannico Ben Chilwell, arrivato in estate a Strasburgo dall’Inghilterra: "Qui riesco a dare prestazioni costanti e il tecnico mi spinge sempre a migliorare. Voglio aiutare la squadra e crescere ogni settimana".
Per i club inglesi impegnati in Europa, invece, bilancio non ottimale: solo quattro vittorie e ben cinque sconfitte, tra cui la debacle del Liverpool contro il PSV (1-4) e la sconfitta del Manchester City col Leverkusen (0-2).
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.