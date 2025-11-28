Gonçalo Inacio e altri quattro: tutti i nomi per rinforzare la difesa del Barcellona

La pesante sconfitta subita dal Barcellona contro il Chelsea (3-0) in Champions League ha messo ancora una volta in luce le lacune difensive della squadra catalana. Nelle ultime due partite di Champions, compreso il 3-3 contro il Bruges, i ragazzi di Hansi Flick hanno subito sei gol, diventando la seconda peggior difesa tra le prime 24 d’Europa con dieci reti incassate. Le sconfitte contro PSG (2-1) e Real Madrid (2-1) hanno ulteriormente evidenziato come alcuni pilastri della stagione precedente faticano a ritrovare il loro livello.

Jules Koundé continua a mostrare difficoltà e merita parte delle critiche per la sua prestazione contro i Blues. Ronald Araujo, espulso per un intervento sconsiderato su Marc Cucurella, ha pesato con il suo errore sulle sorti della squadra. Anche Pau Cubarsi, brillante lo scorso anno, ha sofferto di fronte all’attaccante brasiliano Estevao, dimostrando i limiti di una retroguardia oggi poco solida.

Consapevole dei problemi, Flick ha già individuato le priorità per la prossima sessione estiva di mercato: un difensore centrale, un esterno offensivo e un attaccante. Tra i profili seguiti spicca Gonçalo Inácio, 24enne centrale dello Sporting valutato intorno ai 40 milioni di euro. Interesse anche per Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund, ma la concorrenza del Bayern resta forte. Marc Guehi, in scadenza a giugno, è corteggiato sia dal Barcellona sia da Liverpool. Altre piste sono Murillo del Nottingham Forest e il giovane Luis Benedetti, 19enne del Palmeiras. Il Barcellona dovrà muoversi con determinazione per rinforzare la difesa e ritrovare solidità, tornando competitivo in Champions League.