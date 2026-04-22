Diego Rico: "Devo chiedere scusa a Rudiger per essere vivo? Non posso perdonarlo"

Il match tra Real Madrid e Getafe, giocato il 2 marzo e vinto 1-0 dai Blancos, continua a lasciare strascichi polemici in Spagna. Al centro del dibattito resta un episodio avvenuto tra Antonio Rüdiger e Diego Rico, che accende la tensione anche a distanza di settimane.

L’azione incriminata si è verificata quando il difensore del Real è ricaduto addosso al giocatore del Getafe, già a terra, colpendolo al volto. L’arbitro ha giudicato il gesto come involontario, decidendo di non intervenire disciplinarmente, e il VAR non è intervenuto. Una scelta che però non è mai stata accettata dagli ospiti, e che continua a generare polemiche.

Intervenuto nel podcast La Otra Grada, lo stesso Diego Rico ha espresso tutta la sua frustrazione per quanto accaduto, con parole molto dure nei confronti del difensore tedesco: "Devo chiedere scusa a Rüdiger per essere rimasto vivo?" ha dichiarato provocatoriamente, lasciando intendere quanto si senta ancora colpito dall’episodio. Il giocatore del Getafe ha poi rincarato la dose, descrivendo il difensore del Real come un elemento estremamente aggressivo: "È un giocatore molto duro, ma in quell’azione ha superato il limite. Non posso perdonarlo". Le sue parole confermano come la vicenda non sia affatto chiusa e come il clima tra le due squadre resti teso.