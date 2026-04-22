Simeone, turnover con obiettivo Champions: tra i 4 a riposo anche l'intoccabile Ruggeri

Dopo la delusione nella finale di Copa del Rey persa ai calci di rigore contro la Real Sociedad, Diego Simeone ha scelto una linea prudente in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Elche. L’allenatore argentino ha infatti deciso di concedere riposo a quattro elementi chiave della sua rosa: Julián Álvarez, Koke, Marcos Llorente e Matteo Ruggeri. Nessuno di loro prenderà parte alla trasferta, con l’obiettivo di gestire al meglio le energie in vista del doppio impegno di altissimo livello contro l’Arsenal in Champions League.

La scelta di Simeone è chiara: preservare i titolari per le semifinali di Champions, considerate decisive per la stagione rojiblanca. Il tecnico ha completato la lista dei convocati puntando anche su diversi giovani del settore giovanile, con ben nove canterani aggregati alla prima squadra. Non saranno disponibili nemmeno altri giocatori per problemi fisici: David Hancko prosegue il recupero da un infortunio alla caviglia, mentre Alexander Sorloth e Ademola Lookman restano fuori per problemi muscolari gestiti con cautela dallo staff medico. Ancora indisponibile anche José María Giménez, alle prese con una situazione fisica che lo ha già tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane.

Tra i convocati figurano invece elementi come Jan Oblak, Antoine Griezmann, Rodrigo De Paul e altri uomini di esperienza, affiancati da diversi giovani promossi per l’occasione. Al centro del discorso resta anche Julián Álvarez, protagonista della stagione dell’Atlético: decisivo nei momenti chiave ma anche sfortunato nella finale, dove ha segnato ma poi fallito uno dei rigori decisivi. Ora per lui è tempo di riposo mirato, con lo sguardo già rivolto alla sfida europea contro l’Arsenal.