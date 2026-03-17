Rudiger torna sulla ginocchiata a Rico: "Se avessi voluto fargli male... Ho dei limiti"

L’episodio ha fatto molto discutere in tutta la Spagna, così come la decisione del giudice sportivo di non infliggere una sanzione pesante. Durante la partita tra Real Madrid e Getafe dello scorso 2 marzo, Antonio Rudiger era intervenuto in modo molto duro su Diego Rico, colpendolo con una ginocchiata al volto. Un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze serie per il difensore del Getafe.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City, il difensore tedesco è tornato sull’episodio davanti ai media, cercando però di ridimensionare l’accaduto: "Ho visto le immagini al rallentatore e sembrano terribili. Ma se guardi l’azione nel suo insieme… Non voglio discutere, ma non l’ho ucciso. Non bisogna esagerare, perché se fossi andato davvero con l’intenzione di fargli male, lo avrei fatto. Ho parlato con lui dopo la partita", ha spiegato il tedesco.

Il centrale del Real Madrid ha poi aggiunto: "Se si fa il fermo immagine, non si capisce tutto. E non è da cartellino rosso, infatti non sono stato espulso. Non ho mai avuto l’intenzione di fare del male. In campo mi piace essere duro, ma ho dei limiti che non oltrepasso. Per questo credo che certe dichiarazioni siano un po’ esagerate. Non bisogna continuare a parlare di questa cosa".