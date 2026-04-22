Real Madrid, Bellingham si butta su cricket: è diventato azionista del Birmingham Phoenix

Curiosa iniziativa imprenditoriale per Jude Bellingham: sebbene il suo impatto nel centrocampo del Real Madrid sia apparso meno dirompente in questa stagione, il suo nome è sulla bocca di tutti in Inghilterra per un'operazione sportiva del tutto inedita. Il fuoriclasse dei Blancos ha infatti acquisito una partecipazione di minoranza nei Birmingham Phoenix, franchigia che milita nel "The Hundred", la celebre competizione britannica di cricket. L'annuncio ufficiale, arrivato questo mercoledì, specifica che il ventiduenne deterrà l'1,2% delle quote societarie.

Bellingham: "Ho un debito di riconoscenza verso la mia città"

Dietro questa scelta originale si cela un profondo legame con le proprie radici, che il calciatore ha voluto sottolineare con parole cariche di gratitudine. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Bellingham ha spiegato i motivi del suo impegno: "Sento di avere un debito di riconoscenza verso la mia città. Crescendo, ho avuto la fortuna di poter praticare sia il cricket che il calcio, ma so che molti bambini non hanno la stessa opportunità". Per il talento di Birmingham, l'investimento rappresenta dunque un modo per restituire qualcosa alla comunità che lo ha visto nascere e crescere.

Il focus del giocatore è rivolto soprattutto alle nuove generazioni e alla possibilità di offrire loro sogni e percorsi alternativi. "È fondamentale che io possa dare risalto a opportunità simili per i più piccoli; se il mio coinvolgimento può servire a questo scopo, allora è ancora meglio", ha dichiarato Bellingham.