Costa d'Avorio, Fae convoca Wahi per la prima volta. C'è anche il romanista Ndicka

A 85 giorni dall’inizio della Coppa del Mondo 2026, la Costa d’Avorio si prepara con due amichevoli di lusso: contro la Corea del Sud il 28 marzo e poi contro la Scozia tre giorni dopo. Il commissario tecnico Emerse Faé ha annunciato la lista dei 25 convocati, tra conferme e sorprese.

La grande novità è Elye Wahi, giovane attaccante francese di origini ivoriane, chiamato per la prima volta con gli Elefanti. Wahi rappresenterà il suo paese d’origine dopo aver militato nelle giovanili della Francia. Al suo fianco ci saranno due giocatori dello Strasburgo, Guela Doué e Martial Godo, quest’ultimo convocato anch’egli per la prima volta grazie alle sue prestazioni brillanti in questa stagione.

Assente ancora Nicolas Pépé, già escluso dalla CAN per le sue dichiarazioni controverse in un video di Just Riadh. Al contrario, Simon Adingra, che non aveva partecipato alla CAN, torna in squadra grazie alle ottime prestazioni con il Monaco.

La lista completa dei convocati:

Portieri: Yahia Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont

Difensori: Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guela Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo

Centrocampisti: Séko Fofana, Franck Kessié, Parfait Guiagon, Christ Oulaï, Ibrahim Sangaré, Jean-Mickaël Seri

Attaccanti: Simon Adingra, Amad Diallo, Yan Diomandé, Martial Godo, Evann Guessand, Bazoumana Touré, Bénie Traoré, Elye Wahi