Real, non tutti sono contenti: sei giocatori potrebbero fare le valigie a fine stagione

Il Real Madrid continua a vincere sul campo, ma prepara una vera e propria rivoluzione per l'estate. Dopo aver eliminato il Manchester City all’Etihad Stadium, i blancos guardano al futuro… ma con diverse incognite.

Forti del 3-0 dell’andata al Santiago Bernabéu, i madrileni si sono imposti 2-1 anche al ritorno, staccando il pass per i quarti di finale di Champions League. A prescindere da come vada a finire la stagione, molti protagonisti degli ultimi anni potrebbero fare le valigie. Secondo quanto riportato da Sport Bild, ben sei giocatori sarebbero destinati a lasciare il club: tra questi c’è David Alaba, in scadenza di contratto e ormai vicino all’addio anche a causa dei tanti problemi fisici. Stessa sorte potrebbe toccare a Antonio Rüdiger, che avrebbe manifestato la volontà di rinnovare senza però convincere pienamente la dirigenza.

Situazione delicata anche per Eduardo Camavinga, meno brillante rispetto alle aspettative, e per Dani Carvajal, considerato ormai a fine ciclo. Infine, restano in bilico Ferland Mendy e Fran García: almeno uno dei due dovrebbe partire. Insomma, mentre il Real continua a brillare in Europa, all’orizzonte si profila un’estate di cambiamenti profondi, con decisioni pesanti che potrebbero ridisegnare il volto della squadra.