Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tolta la Coppa d'Africa al Senegal, il governo chiede un'indagine per corruzione alla CAF

Tolta la Coppa d'Africa al Senegal, il governo chiede un'indagine per corruzione alla CAFTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:43Calcio estero
Yvonne Alessandro

È scoppiato un caso mediatico e politico nel mondo del calcio. Tutto nasce dalla decisione della Confederazione africana di calcio (CAF) di togliere la Coppa d'Africa al Senegal e assegnarlo al Marocco. La Federazione senegalese ha già espresso il proprio dissenso per la scelta presa di accogliere la richiesta dei Leoni dell'Atlante a far valere il ricorso circa la vittoria a tavolino per 3-0, per aver abbandonato il campo per una quindicina di minuti come forma di protesta contro un rigore concesso a Brahim Diaz e compagni nel finale del match.

Ma ora scende in campo il Governo. Il Senegal, infatti, ha chiesto l'apertura di un'inchiesta per sospetti di corruzione alla CAF dopo la decisione del suo organo disciplinare: "Chiede l’apertura di un’inchiesta internazionale indipendente per sospetti di corruzione in seno agli organi direttivi della CAF", ha proseguito la portavoce del governo nel suo messaggio. "Inoltre, il Senegal utilizzerà tutti i mezzi di ricorso appropriati, inclusi quelli presso le istanze giurisdizionali internazionali competenti, affinché sia fatta giustizia e venga ristabilito il primato del risultato sportivo".

E nel ricordare che 18 tifosi dei Leoni della Teranga sono tuttora detenuti in Marocco: "Il Governo coglie l'occasione per rinnovare la solidarietà dell'intera nazione verso i senegalesi detenuti in Marocco a seguito degli incidenti della finale della CAN. È pienamente mobilitato nel monitoraggio di questo dossier per una felice risoluzione nel più breve tempo possibile. Il Senegal rimarrà risoluto, vigilante e inflessibile nella difesa dei diritti della selezione senegalese e nella restaurazione dell'onore dello sport africano".

Articoli correlati
L'ex CT del Senegal accusa Infantino: "È colpevole. Dare la Coppa al Marocco è scandaloso"... L'ex CT del Senegal accusa Infantino: "È colpevole. Dare la Coppa al Marocco è scandaloso"
Caos Coppa d'Africa, tre figure al centro della decisione che ha sconvolto il calcio... Caos Coppa d'Africa, tre figure al centro della decisione che ha sconvolto il calcio mondiale
Coppa d'Africa al Marocco, il più contento è Brahim. Tchouameni: "Gli faremo tutti... Coppa d'Africa al Marocco, il più contento è Brahim. Tchouameni: "Gli faremo tutti un regalo"
Altre notizie Calcio estero
L'ex CT del Senegal accusa Infantino: "È colpevole. Dare la Coppa al Marocco è scandaloso"... L'ex CT del Senegal accusa Infantino: "È colpevole. Dare la Coppa al Marocco è scandaloso"
Lo Sporting nella leggenda come 62 anni fa. E Rui Borges si toglie i sassolini dalle... Lo Sporting nella leggenda come 62 anni fa. E Rui Borges si toglie i sassolini dalle scarpe
Porto, Farioli celebra Thiago Silva: "1000 partite in carriera? Unico. Giocatore... Porto, Farioli celebra Thiago Silva: "1000 partite in carriera? Unico. Giocatore d'élite"
Tolta la Coppa d'Africa al Senegal, il governo chiede un'indagine per corruzione... Tolta la Coppa d'Africa al Senegal, il governo chiede un'indagine per corruzione alla CAF
Caos Coppa d'Africa, tre figure al centro della decisione che ha sconvolto il calcio... Caos Coppa d'Africa, tre figure al centro della decisione che ha sconvolto il calcio mondiale
Crollo Bodo Glimt, addio alla Champions. Il tecnico: "Brutale". E Hogh: "Chapeau... Crollo Bodo Glimt, addio alla Champions. Il tecnico: "Brutale". E Hogh: "Chapeau Sporting"
Norvegia, i convocati per le amichevoli di marzo: ci sono 5 "italiani", due gli esordienti... Norvegia, i convocati per le amichevoli di marzo: ci sono 5 "italiani", due gli esordienti
Coppa d'Africa al Marocco, il più contento è Brahim. Tchouameni: "Gli faremo tutti... Coppa d'Africa al Marocco, il più contento è Brahim. Tchouameni: "Gli faremo tutti un regalo"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la dialettica su Leao e la verità su Rabiot. Inter: le voci su Bastoni. Juve: il gol di Conceicao. Como: gli attacchi a Fabregas. E l’incredibile sentenza sulla Coppa d’Africa
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il ritorno del 'Maestro' Giampaolo: contratto non banale, la fiducia della Cremonese è totale
Immagine top news n.1 Cremonese, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore. Il club: "Bentornato mister"
Immagine top news n.2 Il retroscena di Lazio-Milan, Leao su Pulisic: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente"
Immagine top news n.3 Gasperini sulle spiegazioni di Open Var: "Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo..."
Immagine top news n.4 Infallibile quando subentra, non quando inizia la stagione: Nicola esonerato, Cagliari unica eccezione
Immagine top news n.5 Cremonese, Davide Nicola è stato esonerato: il comunicato del club grigiorosso
Immagine top news n.6 L'agente di Retegui a cena con Tare: il Milan sogna il grande colpo. Tutti i dettagli
Immagine top news n.7 Lautaro: "Ho 3 anni di contratto con l'Inter e voglio rimanere al top. Ma prima o poi tornerò al Racing"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.3 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.4 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Di Napoli: "Fabregas? Lavoro straordinario. Ha qualcosa di diverso dagli altri"
Immagine news Serie A n.2 Roma e Juve, senza Champions per chi è un fallimento? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Il Napoli può sperare ancora nello Scudetto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Napoli: "Fabregas? Lavoro straordinario. Ha qualcosa di diverso dagli altri"
Immagine news Serie A n.2 I migliori 9 dell'Argentina? Lautaro premia Batistuta, ma si mette davanti a Crespo e Higuain
Immagine news Serie A n.3 Il ritorno del 'Maestro' Giampaolo: contratto non banale, la fiducia della Cremonese è totale
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore. Il club: "Bentornato mister"
Immagine news Serie A n.5 Il retroscena di Lazio-Milan, Leao su Pulisic: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente"
Immagine news Serie A n.6 Inter, il CFO Ricci: "Qualificarsi sempre alla Champions è più importante che arrivare un anno in finale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Lombardo ha convinto: avanti con lui fino al termine della stagione
Immagine news Serie B n.2 Cole non cambia la rotta del Cesena. Col Mantova il primo esperimento è fallito
Immagine news Serie B n.3 Due turni senza vittorie per il Palermo: non accadeva da oltre quattro mesi
Immagine news Serie B n.4 Da Palermo-Juve Stabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Favasuli: "Sognare la Serie A? Perché no, ce la possiamo giocare"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, notte da dentro o fuori: con l’Entella per riaprire definitivamente la corsa salvezza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, la Serie B è questione di giorni: i conti della promozione matematica
Immagine news Serie C n.2 Viali nuovo tecnico del Catania. Grella: "A fine stagione valuteremo l'operato del mister"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, crisi senza fine: 10 ko di fila e numeri da retrocessione diretta
Immagine news Serie C n.4 Catania, Viali si presenta: "Sono qui per sognare, non sono in cerca di un contratto"
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Micco sul ritorno di Balla: "Antonini stravede per lui. In Serie D era sprecato"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, gli arbitri della 33ª giornata. Ternana-Sambenedettese a Gianquinto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Sappiamo che possiamo migliorare e arrivare al Mondiale in Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women4Football, la top 11 della passata stagione: Girelli e Cantore guidano l'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince