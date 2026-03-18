Chelsea, imbarazzo Rosenior: foglietto a Garnacho sul 2-8. Capello: "Così fai ridere i giocatori"

All'83' di Chelsea-Psg, sul punteggio di 0-3 per i parigini, 2-8 in totale fra andata e ritorno, una scenetta cuoriosa vicino alla panchina dei Blues ha fatto il giro del mondo. Il tecnico del club londinese, Liam Rosenior, consegna un foglietto a Garnacho con delle indicazioni tattiche. La faccia dell'attaccante dice tutto: il giocatore entra in campo non troppo convinto, consegnando il foglietto ai compagni di squadra.

Un fatto decisamente curioso, visto che ormai la sfida era ampiamente finita e gli stessi giocatori in campo sono sembrati sorpresi dal fatto di ricevere indicazioni così precise a pochi minuti dal termine, senza alcuna speranza di recuperare il risultato.

Dagli studi di Sky Sport l'ex attaccante Paolo Di Canio ha commentato così l'episodio: "Questi nuovi allenatori sono quasi filosofi. Credono fermamente nel fatto di dare indicazioni fino alla fine, vogliono far vedere che sono studiosi fino alla fine, che sono sul pezzo anche se sono sullo 0-3. Ma non sei tu a dover essere sul pezzo, deve essere la squadra ad esserlo".

L'allenatore Fabio Capello, ha rincarato la dose: "Una cosa che fa ridere i giocatori. Si vede, Garnacho sembra pensare 'cosa mi ha dato?'. Quando fai cose intelligenti, il giocatore si sente coinvolto, ma se fai una cosa del genere, cosa vuoi coinvolgere?".