Yamal, carica da Champions: "Montjuic è stato l'inizio, al Camp Nou sarà scritta la storia"

A poche ore dal fischio d'inizio di Barcellona-Newcastle, la stella assoluta del match ha mandato, via social, un messaggio motivazionale che sa di avviso a chi ambisce ad alzare la prossima Champions League. "Montjuic è stato l'inizio, il Camp Nou è dove la storia sarà scritta": queste le sue parole, in riferimento alla casa tutta rinnovata dove i catalani sognano di portare presto nuovi trofei.

Nell'ultima partita giocata contro il Siviglia, Yamal è stato tenuto a riposo, giocando soltanto gli ultimi 20 minuti. La sfida d'andata contro il Newcastle ha fatto capire che i giochi sono del tutto aperti e che questa partita può finire in qualunque modo, ma la squadra di Flick vuole far capire chi comanda in casa propria. Si riparte dall'1-1 in terra inglese.

Yamal ha siglato fino a qui 20 gol nelle 38 partite disputate in questa stagione con la maglia blaugrana, ben distribuite su tre fronti: 14 in Liga, 4 in Champions League e 2 in Copa del Rey. In totale ha poi aggiunto ben 15 assist: 10 in Liga, 3 in Champions League e 2 in Copa del Rey. Alle 18.45 il calcio d'inizio del match sarà una nuova occasione per Yamal, per mettere in mostra al mondo tutto il suo talento: al suo fianco dovrebbero esserci, in attacco, Raphinha e Ferran Torres.