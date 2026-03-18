L'ex CT del Senegal accusa Infantino: "È colpevole. Dare la Coppa al Marocco è scandaloso"

La decisione di assegnare a tavolino la Coppa d’Africa 2025 al Marocco continua a far discutere il mondo del calcio. Tra le voci più critiche c’è quella di Alain Giresse, ex commissario tecnico del Senegal, che ha espresso tutta la sua indignazione per una sentenza destinata a lasciare strascichi pesanti.

Intervenuto ai microfoni di Eurosport, Giresse si è detto innanzitutto sorpreso da una decisione arrivata a distanza di due mesi dalla finale: "Trovo tutto questo scandaloso, rimette in discussione molte cose". L’ex tecnico ha poi insistito sulla necessità di andare oltre la semplice applicazione del regolamento: "Sì, c’è il regolamento, i giocatori senegalesi hanno lasciato il campo, ma bisogna anche guardare al contesto".

Entrando nel merito degli episodi della finale, Giresse ha ricordato le circostanze che hanno portato alla protesta del Senegal: "Bisogna ricordarsi di tutto quello che è successo, la storia dell’asciugamano e tanti altri elementi che fanno sì che, a un certo punto, il buon senso debba prevalere. Non si può restare ancorati al regolamento in modo cieco". E ha ribadito: "C’erano delle circostanze, delle attenuanti".

Le critiche non si fermano però alla CAF. Giresse ha infatti puntato il dito anche verso i vertici del calcio mondiale, chiamando in causa Gianni Infantino: "Infantino non è così innocente in tutto questo". Infine, l’ex selezionatore ha sollevato interrogativi sul contesto generale della vicenda: "Il Marocco, per esempio, aveva rifiutato di organizzare la Coppa d’Africa femminile. Fino a che punto si è voluto rimediare a quella situazione?". Parole pesanti, che alimentano ulteriormente una polemica già esplosiva e destinata a proseguire, mentre il Senegal prepara il ricorso per ribaltare una decisione che continua a dividere il calcio africano e internazionale.