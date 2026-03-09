Il Lione di Fonseca s'è inceppato sul più bello. Il tecnico difende Endrick dalle critiche

L’Olympique Lione ha bruscamente rallentato dopo una straordinaria serie di tredici vittorie consecutive. In meno di una settimana, i Gones hanno perso il terzo posto in Ligue 1 e sono stati eliminati dalla Coupe de France, compromettendo le ambizioni stagionali. La squadra, falcidiata dagli infortuni di diversi elementi chiave, paga ora la mancanza di continuità in questa fase decisiva.

Tra i protagonisti di questo momento negativo c’è Endrick, il giovane attaccante brasiliano arrivato in prestito dal Real Madrid. Dopo un avvio incoraggiante, l’attaccante è rimasto a secco nelle ultime cinque partite e le sue recenti apparizioni contro il Lens e, soprattutto, contro il Paris FC non hanno convinto.

In conferenza stampa, Paulo Fonseca ha difeso il suo giovane talento: "Endrick è rimasto quasi un anno senza giocare e ora scende in campo quasi tutte le partite. Ha solo 19 anni. Quando segna, i giudizi sono positivi, quando non lo fa, sono molto duri e ingiusti". Fonseca ha precisato che il brasiliano vuole sempre la palla ma deve anche imparare a giocare in profondità. L’occasione per riscattarsi arriverà giovedì in Europa League contro il Celta Vigo, dove potrà dimostrare ancora una volta il suo talento e ritrovare fiducia.