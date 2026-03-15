Il Lione rallenta ancora, Fonseca non è preoccupato: "Fatto tutto il possibile, manca il gol"

Il Lione sta vivendo un momento complicato in Ligue 1, dopo settimane di prestazioni convincenti. Tutto è iniziato con la pesante sconfitta subita a Strasburgo, che ha interrotto una striscia di 13 vittorie consecutive in tutte le competizioni. Successivamente, i biancorossi hanno faticato a ritrovare la marcia giusta, pareggiando contro il Marsiglia e fermandosi poi sullo 0-0 contro il Paris FC e il Le Havre.

Nonostante la superiorità numerica e il predominio territoriale, la squadra di Paulo Fonseca non è riuscita a concretizzare le occasioni e a tornare al successo. Alla fine della gara, l’allenatore portoghese ha provato a trasmettere fiducia: "La frustrazione c’è, perché abbiamo fatto tutto il possibile, ma è mancato il gol. Abbiamo avuto un buon atteggiamento fisico e buone trame di gioco, ci è mancata solo la finalizzazione".

Fonseca ha inoltre commentato la gestione della rosa: "Non era possibile far giocare Roman ed Endrick insieme, erano stanchi dall’ultimo match. Endrick ha fatto una buona partita, anche se ha faticato alla fine. Sono soddisfatto della sua prestazione". Nonostante le difficoltà, il Lione rimane vicino al vertice della classifica, a soli due punti dal Olympique Marsiglia, terzo: "Spero di recuperare giocatori importanti e possiamo ancora competere su entrambi i fronti, Ligue 1 ed Europa League. Dobbiamo continuare così".