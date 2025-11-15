Prima volta in Europa per la nazionale palestinese: partita della pace a Bilbao

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026, la Nazionale palestinese sarà comunque protagonista di un primo viaggio storico e simbolico in Europa. Oggi i calciatori guidati dal CT Ehab Abu Jazar scenderanno in campo a San Mamés, a Bilbao, la casa dell'Athletic, per affrontare la selezione dei Paesi Baschi in una partita amichevole che si spera possa contribuire al messaggio di pace.

La sfida, di fronte a 50.000 spettatori che sosterranno la causa palestinese, è la prima in Europa per la Nazionale e il cui ricavato sarà interamente devoluto a Medici Senza Frontiere. L'allenatore Abu Jazar, originario di Gaza, ha raccontato all'AFP il dramma vissuto: "È difficile allenare quando tua madre vive in una tenda. Ho perso quasi 200 martiri nella mia famiglia, la mia casa è stata distrutta. Ma rappresentare la Palestina è l'onore più grande". A causa del conflitto con Israele che ha devastato il calcio locale – centinaia di atleti feriti o uccisi e la cessazione del campionato – la maggior parte dei selezionati gioca all'estero, tra Qatar, Cile e Islanda.

Il difensore Yaser Hamed, nato a Bilbao ed ex canterano dell'Athletic, ha sottolineato l'importanza della missione: "Siamo qui per trasmettere un messaggio al mondo intero: il popolo palestinese merita di vivere con dignità. Dobbiamo porre fine a questa guerra". L'attaccante Ahmad Alqaq ha aggiunto che l'obiettivo è dare "un barlume di speranza" ai concittadini. La squadra, dopo Bilbao, sarà attesa martedì da un'altra amichevole contro la selezione catalana a Barcellona.