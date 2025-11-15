Mbappé out per infortunio contro Azerbaijan, Rothen: "Qualcuno inizia ad essere stufo"

Kylian Mbappé è sempre al centro dei dibattiti in Francia, per quello che fa in campo e non solo. Nel match in programma domani contro l'Azerbaijan, l'attaccante sarà indisponibile per un'infiammazione alla caviglia che lo costringerà a sottoporsi ad accertamenti a Madrid. Un'assenza in un match non fondamentale - transalpini si sono già qualificati per i Mondiali del 2026 -, ma che non è passata di certo inosservata.

Particolarmente critico Jerome Rothen, ex calciatore e ora opinionista. Di seguito le sue parole a RCM: "Mbappé è il capitano, riceve un trattamento speciale, va bene. Ma ci sono altri giocatori che giocano lo stesso numero di partite durante l'anno. Pensate che non siano stanchi e non preferiscano saltare una partita senza senso? Vanno perché devono".

Ha aggiunto poi: "Finché vinci, nessuno dice niente. Ma quando le cose iniziano ad andare male, decisioni come queste si fanno sentire. Penso ancora che ci siano giocatori stufi di tutto questo".