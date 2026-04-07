Gioacchini saluta l'Asteras. Un breve comunicato annuncia la partenza dell'ex Como
L'Asteras Tripolis saluta Nicholas Gioacchini. Con una comunicazione essenziale, quasi telegrafica, il club greco ha annunciato sui social la risoluzione del contratto con l’attaccante statunitense di 25 anni, arrivata a ridosso dell’avvio dei playout.
Una scelta che rientra nelle mosse di assestamento della rosa in vista della fase decisiva della stagione. Gioacchini chiude così la sua esperienza in Grecia dopo un’annata in chiaroscuro: tre reti in 23 presenze complessive nelle competizioni domestiche, numeri che non hanno convinto pienamente lo staff tecnico.
La nota ufficiale della società, composta da appena 14 parole, non lascia spazio a interpretazioni: separazione consensuale e strada libera per il futuro dell'ex giocatore del Como, che ora potrà valutare nuove opportunità per rilanciarsi. Per l’Asteras si tratta dell’ennesimo intervento mirato a ridefinire l’organico prima dello sprint finale, con l’obiettivo di affrontare i playout con una squadra più equilibrata e funzionale. La dirigenza punta su un gruppo motivato e pronto a centrare la permanenza nella massima serie.
Il capitolo Gioacchini si chiude dunque senza squilli e con la consapevolezza di un’esperienza che non ha rispettato le attese iniziali.