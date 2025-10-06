Glasner vola col Crystal Palace. Lo segue lo United, ma lui sogna il Bayern Monaco

Sta vivendo un momento d’oro in Premier League, ma Oliver Glasner non nasconde di avere ambizioni ancora più grandi per il futuro. Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Alan Nixon, l’attuale allenatore del Crystal Palace sogna un giorno di poter guidare il Bayern Monaco.

Il tecnico austriaco, oggi 50enne, conosce bene la Bundesliga, avendo già allenato Wolfsburg ed Eintracht Francoforte per due stagioni ciascuno, prima di approdare a Londra nel febbraio 2024. Con il Palace ha saputo imporsi subito, vincendo al primo tentativo la FA Cup e conquistando così un posto nelle competizioni europee.

Il suo contratto con gli inglesi scadrà al termine dell’attuale stagione, ma la società sarebbe già al lavoro per prolungarne la permanenza. Intanto, il suo nome è stato accostato anche al Manchester United, in caso di addio di Amorim, segno del crescente prestigio del tecnico austriaco nel panorama internazionale.