Man United su Glasner? Il Crystal Palace corre ai ripari: avviate trattative per il rinnovo

Il Crystal Palace ha avviato i primi contatti con Oliver Glasner per discutere il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Le parti hanno avuto conversazioni positive, ma nonostante la volontà comune di proseguire insieme la questione non dovrebbe avanzare rapidamente verso la conclusione positiva, anche perché secondo alcune indiscrezioni il Manchester United terrebbe l'allenatore austriaco in considerazione in caso di separazione da Ruben Amorim.

Il presidente del Palace Steve Parish ha confermato i colloqui durante la pausa per le nazionali, precisando però che non esiste una scadenza per raggiungere un accordo. Il club, pur volendo trattenere il tecnico anche nella prossima stagione, mantiene un approccio prudente, continuando parallelamente a monitorare altri profili in caso di necessità.

Glasner, artefice del recente successo nella FA Cup - primo trofeo importante nella storia del club - ha accresciuto notevolmente la propria reputazione, attirando l’interesse di diverse big europee. Per questo motivo, il 51enne non ha alcuna urgenza di definire subito il proprio futuro, consapevole del valore raggiunto sul mercato.

All’interno del Crystal Palace, tuttavia, regna serenità. La dirigenza è rimasta colpita dalla professionalità e dalla leadership del tecnico, riconoscendone le qualità da manager di livello internazionale. Nonostante le voci di mercato che coinvolgono Glasner e alcuni protagonisti come Marc Guehi e Adam Wharton, l’ambiente di Selhurst Park resta compatto e fiducioso nel progetto in corso.