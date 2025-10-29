Il Palace può bissare la Carabao del 2025? Glasner: "Intanto pensiamo a battere il Liverpool"

L'allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner ha parlato alla vigilia della trasferta ad Anfield contro il Liverpool: "Nell'ultima tre gare abbiamo conquistato un punto (in Premier League). Non è stato il massimo, ma le prestazioni sono state discrete, credo. Non abbiamo perso terreno rispetto alle partite precedenti al Liverpool. Abbiamo riguardato la partita dell'Arsenal e gli abbiamo concesso due conclusioni, due tiri su azione nell'arco di 100 minuti all'Emirates Stadium. Sì, sono stati più bravi di noi nelle azioni da fermo. Ecco perché hanno vinto la partita. Avrebbero potuto segnare altri due gol su azioni da fermo, ma sul gioco in campo aperto ci siamo difesi in modo eccellente. Penso che in difesa sia stata una delle nostre migliori prestazioni. Non è stato facile creare occasioni, ma non siamo la prima squadra a sperimentare questa situazione contro l'Arsenal".

Sulla preparazione con il Liverpool: "Di solito, in Coppa di Lega, hanno ruotato parecchio. Hanno qualche dubbio a causa degli infortuni. Ma il loro modo di giocare non cambierà molto. Certo, abbiamo rivisto la loro partita contro il Brentford, perché sono i nostri prossimi due avversari. È una grande squadra. Non so perché hanno perso la forma ultimamente, non è compito mio analizzare cosa succede al Liverpool. Ci troviamo ad affrontarli per la terza volta in questa stagione. Penso che abbiamo fatto abbastanza bene nelle prime due partite. Quindi contiamo su ciò che possiamo fare e su ciò che vogliamo fare.

Su il Palace può bissare il titolo del 2025: "Ci proveremo. Ancora una volta, abbiamo giocatori in forma, grazie al reparto medico e alla preparazione atletica. Domani andiamo lì per vincere la partita e per giocare nel miglior modo possibile".

Questo il programma di Carabao Cup

Martedì 28 ottobre

Grimsby - Brentford ore 20:45

Wycombe - Fulham ore 20:45

Wrexham - Cardiff ore 21:00

Mercoledì 29 ottobre

Arsenal - Brighton ore 20:45

Liverpool - Crystal Palace ore 20:45

Swansea - Manchester City ore 20:45

Wolverhampton - Chelsea ore 20:45

Newcastle - Tottenham ore 21:00