Matuidi incorona Vitinha: "Oggi è probabilmente il miglior centrocampista del pianeta"

Vitinha ha firmato una prestazione indimenticabile in Champions League, realizzando un tripletta contro il Tottenham (5-3) nella sfida disputata mercoledì in Champions League. Un'ennesima conferma della sua importanza nel Paris Saint-Germain, un’evoluzione che non passa inosservata nemmeno tra le leggende del club. In un’intervista a L’Équipe, Blaise Matuidi (storico protagonista di tante vittorie dei parigini e campione del mondo 2018) ha speso parole di ammirazione per il talento portoghese. "È qualcosa di eccezionale, quasi unico. Non ci rendiamo conto di quanto sia raro che un centrocampista realizzi una tripletta. Vitinha sa fare tutto", ha dichiarato l’ex centrocampista, colpito dalla maturità e dalla varietà tecnica del 25enne.

Matuidi non si ferma qui e lo colloca già tra i migliori al mondo nel suo ruolo. "Forse oggi è il miglior centrocampista del pianeta", sostiene, lodando intelligenza tattica, precisione, dinamismo e capacità di mantenere un livello altissimo in ogni partita, come dimostrato contro gli Spurs. Rispetto a predecessori come Verratti o Thiago Motta, Vitinha si distingue per mobilità unica e senso del gol, qualità che gli consentono di incidere in maniera decisiva.

E non manca la proiezione verso un futuro stellare: "Non ha limiti. Come Modric, può ambire al Pallone d’Oro. Se lo sarebbe meritato già quest'anno".