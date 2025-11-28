Un 12enne del Barcellona fa parlare il mondo: 145 gol e un contratto con Nike

A soli 12 anni, Destiny Kosiso Ejiofor è già una stella nascente del calcio mondiale. Cresciuto nella cantera del Barcellona, il giovane attaccante ha attirato l’attenzione di tifosi, club e sponsor grazie a numeri impressionanti: 145 gol in 52 partite nella scorsa stagione. Una cifra che ha fatto rapidamente il giro del mondo, consacrandolo come uno dei talenti più promettenti della sua generazione.

Figlio dell’ex calciatore nigeriano Ejike Paschal, Destiny ha due fratelli che hanno giocato anch’essi nel settore giovanile blaugrana. "Ho tre figli con il Barcellona, ma Destiny a questo livello ha qualcosa in più", ha raccontato il padre a The Sun.

La notizia che ha scosso ulteriormente il mondo del calcio giovanile è la firma con Nike, avvenuta lo scorso novembre con l’assistenza del super-agente Pini Zahavi, noto per seguire campioni come Lewandowski e Hansi Flick. Nonostante abbia solo 12 anni, Kosiso è stato consigliato sui termini di questo contratto commerciale, che non rappresenta ancora un vincolo professionale, ma prepara il terreno per il futuro. "Questa è la maniera di costruire contatti per il futuro", ha spiegato Zahavi, sottolineando che tutto è perfettamente legale secondo le norme FIFA, che vietano solo la firma di contratti di rappresentanza professionale prima dei 16 anni.

Destiny non è il primo adolescente a ricevere attenzione da grandi marchi: Nike aveva già investito in Kauan Basile (8 anni), Shan Kluivert (9) e Sky Brown (10), ma pochi casi hanno generato un tale clamore. Con la sua esplosività, la tecnica e un fiuto per il gol incredibile, Kosiso sembra destinato a lasciare un segno indelebile nel calcio internazionale.