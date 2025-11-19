Bahoya insoddisfatto a Francoforte. Ma l'Eintracht fissa il prezzo di vendita a 80 milioni

In questi primi mesi della stagione l’esterno Jean Matteo Bahoya sta vivendo una parabola discendente. In estate l’Eintracht Francoforte aveva rifiutato un’offerta da 70 milioni di euro per lui volendo puntare fortemente sul giocatore per questa stagione, ma le cose stanno andando diversamente con il classe 2005 che sta giocando sempre meno – 15 presenze per un totale di 694 minuti in campo – a causa di una forma insoddisfacente e non solo.

Bahoya non sarebbe infatti soddisfatto della situazione che sta vivendo, si lamenta spesso del suo minutaggio e tutto questo si sta riflettendo anche sul suo morale e sul suo rendimento. Tanto che starebbe guardando già a gennaio per cambiare aria e andare a cercare altrove quella continuità che in Germania finora gli sta mancando.

Sullo sfondo c’è l’ipotesi Arsenal, mentre le sirene dell’Arabia Saudita non sembrano interessare il francese che già in estate non ha preso in considerazioni le offerte provenienti dal paese dell’Asia occidentale, anche se l’Eintracht chiede una cifra importante per farlo partire forte anche di un contratto in scadenza nel 2029. Come riporta Sport1 la formazione di Francoforte ha fissato il prezzo di vendita a 80 milioni di euro. Una cifra che difficilmente qualcuno potrà investire alla riapertura delle trattative a gennaio.