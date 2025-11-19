Trabzonspor, l'ucraino Sikan verso l'addio dopo solo un anno. C'è l'Anderlecht

Il futuro dell’attaccante Danylo Sikan potrebbe essere lontano dal Trabzonspor e dalla Turchia. Arrivato lo scorso gennaio dallo Shakhtar Donetsk il nazionale ucraino non è riuscito a brillare come sparato chiudendo la scorsa stagione con tre gol in 18 presenze e iniziando questa con appena una rete in nove gare.

Nonostante un contratto fino al 2029 con il club di Trebisonda infatti il classe 2004 sarebbe insoddisfatto della sua posizione nell’attuale squadra e starebbe pensando a un trasferimento in un club dove poter giocare con maggiore continuità anche per non perdere il treno della nazionale in vista dei play off per la qualificazione ai Mondiali della prossima estate. Secondo quanto riportato da Gunebakis sulle tracce di Sikan ci sarebbe l’Anderlecht che è alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo per andare alla caccia del titolo.

Sikan dovrebbe incontrare nelle prossime settimane il tecnico Fatih Tekke per parlare di tutto le possibili opzioni sul piatto per il suo futuro con quest’ultimo che non dovrebbe opporsi a un eventuale addio dell’ucraino a gennaio.