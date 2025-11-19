Il Fulham vuole blindare Marco Silva: pronto un nuovo contratto a lungo termine

Arrivato nell’estate del 2021, dopo le esperienze a Everton, Watford e Hull City in Inghilterra, per Marco Silva l’avventura sulla panchina del Fulham potrebbe allungarsi ulteriormente.

Secondo quanto riferito da Sky Sports News infatti il club londinese avrebbe messo sul piatto un’offerta per un rinnovo a lungo termine del contratto dell’allenatore che attualmente è in scadenza a fine stagione. Si parla che il nuovo accordo preveda una scadenza nel 2029 e che dunque blinderebbe il lusitano.

Silva negli ultimi tempi ha ricevuto diverse proposte per lasciare il Fulham, non solo da parte di club della Premier League, ma anche dall’Arabia Saudita – con offerte molto allettanti dal punto di vista economico – che però sono state finora rifiutate. Il classe '77 era stato inoltre accostato anche alla Juventus nel corso della scorsa estate prima che la società decidesse di confermare Igor Tudor, poi sostituito con Luciano Spalletti a campionato in corso, sulla panchina. L’obiettivo di Silva è infatti quello di continuare la propria carriera in Premier League e ora bisognerà capire se accetterà di prolungare ulteriormente il rapporto con un club dove ha già collezionato 198 panchine oppure salutare al termine della stagione per andare alla ricerca di una nuova esperienza sempre in Inghilterra.