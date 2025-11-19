Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pogba, forse ci siamo. Per L'Equipe è pronto a tornare in campo sabato con il Rennes

Pogba, forse ci siamo. Per L'Equipe è pronto a tornare in campo sabato con il RennesTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 19:57Calcio estero
Niccolò Righi

Da quando è arrivato al Monaco lo scorso giugno, Paul Pogba non ha ancora disputato un solo minuto in maglia biancorossa. E, un mese dopo il suo arrivo sulla panchina del biancorossi al posto di Adi Hütter, anche Sébastien Pocognoli si trova a dover rispondere alla stessa domanda: quando tornerà in campo il campione del mondo 2018?

Una domanda che però potrebbe finalmente avere una risposta. Secondo quanto riferito da l'Equipe, infatti, Pogba è pronto a fare il suo grande ritorno questo weekend, quando il club del Principato sarà ospite sul campo del Rennes per la tredicesima giornata di Ligue 1, in programma sabato sera alle ore 19:00.

Un appuntamento atteso da mesi, che potrebbe segnare non solo una nuova fase nella stagione del Monaco, ma soprattutto l’inizio del vero percorso di rinascita di Paul Pogba.

Articoli correlati
Pocognoli sul rientro di Pogba: "Non mi sbilancio più. Tornerà quando sarà il momento"... Pocognoli sul rientro di Pogba: "Non mi sbilancio più. Tornerà quando sarà il momento"
"Storia toccante". Francia, a Mbappé manca Pogba: "Tutti vogliamo un lieto fine per... "Storia toccante". Francia, a Mbappé manca Pogba: "Tutti vogliamo un lieto fine per lui"
Pogba tornerà (forse) dopo la sosta. Pocognoli: "Vediamo come reagirà agli allenamenti"... Pogba tornerà (forse) dopo la sosta. Pocognoli: "Vediamo come reagirà agli allenamenti"
Altre notizie Calcio estero
Lo Stoccarda riparte dal Signal Iduna Park. Chabot: "Sempre speciale giocare a Dortmund"... Lo Stoccarda riparte dal Signal Iduna Park. Chabot: "Sempre speciale giocare a Dortmund"
Lipsia, il ds Schäfer: "Siamo reduci da grandi cambiamenti, ma siamo sulla strada... Lipsia, il ds Schäfer: "Siamo reduci da grandi cambiamenti, ma siamo sulla strada giusta"
Pogba, forse ci siamo. Per L'Equipe è pronto a tornare in campo sabato con il Rennes... Pogba, forse ci siamo. Per L'Equipe è pronto a tornare in campo sabato con il Rennes
Rep. Democratica del Congo verso il Mondiale. Mavididi cambia idea e sogna la convocazione... Rep. Democratica del Congo verso il Mondiale. Mavididi cambia idea e sogna la convocazione
Trabzonspor, l'ucraino Sikan verso l'addio dopo solo un anno. C'è l'Anderlecht Trabzonspor, l'ucraino Sikan verso l'addio dopo solo un anno. C'è l'Anderlecht
Bahoya insoddisfatto a Francoforte. Ma l'Eintracht fissa il prezzo di vendita a 80... Bahoya insoddisfatto a Francoforte. Ma l'Eintracht fissa il prezzo di vendita a 80 milioni
Gyokeres poco brillante con l'Arsenal, l'ex Schwarz: "Dovrebbe perdere un po' di... Gyokeres poco brillante con l'Arsenal, l'ex Schwarz: "Dovrebbe perdere un po' di peso"
Il Fulham vuole blindare Marco Silva: pronto un nuovo contratto a lungo termine Il Fulham vuole blindare Marco Silva: pronto un nuovo contratto a lungo termine
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
3 Due nomi per gennaio, Tuttosport oggi in apertura: "Juve shopping scudetto"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre
5 Thiago Silva strizza l'occhio all'Europa: Milan possibilità, ma lui ha una priorità
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Palladino: "Ho ricevuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta". C'era la Juventus?
Immagine top news n.1 Il motore del Milan ritrova Modric: oggi si è allenato a Milanello. I rientri in vista del derby
Immagine top news n.2 Napoli pronto a ripartire. Politano: "Parleremo con Conte di quello che è accaduto a Bologna"
Immagine top news n.3 Juve, Chiellini: "Prima il ds poi il mercato. Rinnovo Yildiz? Calma, c'è la volontà da parte di tutti"
Immagine top news n.4 Ne mancano solo sei: tutte le squadre qualificate (e quelle in corsa) ai Mondiali 2026
Immagine top news n.5 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine top news n.6 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine top news n.7 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.2 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.3 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.4 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lukaku la "cura" per il Napoli di Conte? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie C n.2 Gautieri: "Non giusto l'esonero di Marino a Trieste. Anche se Tesser è un top"
Immagine news Serie C n.3 Sanderra: "Sì alle Seconde Squadre in C, ma abbassando l'età per la Primavera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Palladino: "Lookman si è presentato molto bene. Scamacca? Il gol arriverà"
Immagine news Serie A n.2 Lukaku la "cura" per il Napoli di Conte? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Hellas Verona al lavoro in vista del Parma. Belghali si è riaggregato alla squadra
Immagine news Serie A n.4 Santiago Castro chiude all'Italia: "Non posso e non voglio. Desidero l'Argentina"
Immagine news Serie A n.5 Maldini non rientra nel calcio senza il Milan. Il Pisa difende i suoi gioielli
Immagine news Serie A n.6 Roma, sensazioni positive su Ferguson dall'allenamento. Cautela invece per Bailey e Dybala
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lombardo: "Tutti crediamo in quel che facciamo, la Samp uscirà da questo momento"
Immagine news Serie B n.2 Media gol in Serie B, quest’anno fra le più alte degli ultimi 60 anni
Immagine news Serie B n.3 Mantova, due mesi senza trasferte per i tifosi. Piccoli: "Decisione esagerata. Spero sia rivista"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, meno grave del previsto l'infortunio di Soleri: out per circa un mese
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Svoboda: "Padova? I derby sono le partite per cui si vive e si gioca a calcio"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, presentata la 4ª maglia: "Dedicata all'unica cosa più famosa di noi nel Tigullio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, il presidente Faroni operato per un tumore alla parotide: la nota del club umbro
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Mignani: "Colpiti dall'umiltà di Floro Flores. Non vedo l'ora di giocare a Cosenza"
Immagine news Serie C n.3 Gautieri: "Non giusto l'esonero di Marino a Trieste. Anche se Tesser è un top"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
Immagine news Serie C n.5 Si chiude l'avventura di Falzerano al Monopoli. Il centrocampista ha risolto il contratto
Immagine news Serie C n.6 Sanderra: "Sì alle Seconde Squadre in C, ma abbassando l'età per la Primavera"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Europa Cup, la corsa dell'Inter si ferma agli Ottavi: alle nerazzurre non basta il pari
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "In Champions, per fare risultato. Dragoni? Con lei bel rapporto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve-Lione, le formazioni ufficiali: c'è Cambiaghi e non Girelli. Hegerberg guida le francesi
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter-Hacken, le formazioni ufficiali: scelte obbligate per Piovani. Glionna dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.5 Leuven-Roma, le convocate di Rossettini: out Haavi, Heatley e van Diemen
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, le convocati per la doppia amichevole con gli USA: torna Matilde Pavan
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…