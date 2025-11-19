Pogba, forse ci siamo. Per L'Equipe è pronto a tornare in campo sabato con il Rennes
Da quando è arrivato al Monaco lo scorso giugno, Paul Pogba non ha ancora disputato un solo minuto in maglia biancorossa. E, un mese dopo il suo arrivo sulla panchina del biancorossi al posto di Adi Hütter, anche Sébastien Pocognoli si trova a dover rispondere alla stessa domanda: quando tornerà in campo il campione del mondo 2018?
Una domanda che però potrebbe finalmente avere una risposta. Secondo quanto riferito da l'Equipe, infatti, Pogba è pronto a fare il suo grande ritorno questo weekend, quando il club del Principato sarà ospite sul campo del Rennes per la tredicesima giornata di Ligue 1, in programma sabato sera alle ore 19:00.
Un appuntamento atteso da mesi, che potrebbe segnare non solo una nuova fase nella stagione del Monaco, ma soprattutto l’inizio del vero percorso di rinascita di Paul Pogba.