Il PSG non cerca rinforzi: Maza non è un obiettivo, Luis Enrique si fida di Godts

Le prestazioni con il Bayer Leverkusen e la crescita con la nazionale algerina hanno acceso i riflettori su Ibrahim Maza. Il giovane centrocampista offensivo classe 2005 è uno dei talenti più interessanti del calcio europeo, ma il suo destino, almeno per il prossimo mercato invernale, non dovrebbe portarlo al Paris Saint-Germain.

Nonostante l’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia, costretto a fermarsi per la rottura del legamento crociato anteriore, il PSG non sembra intenzionato a intervenire necessariamente in attacco. Lo ha chiarito anche Luis Enrique, spiegando che una lunga assenza non cambia automaticamente la strategia del club: "Nessun infortunio giustifica la necessità di acquistare nuovi giocatori". Secondo quanto riportato da RMC Sport, il club parigino non ha intenzione di presentare un’offerta per Maza nel mercato di gennaio. In casa PSG non ci sarebbero dubbi: il profilo dell’algerino non è considerato una priorità per la prossima sessione.

Il PSG punta su Godts

Il club transalpino continua comunque a monitorare il mercato e resta attenta alle opportunità, ma un eventuale investimento offensivo dovrebbe rispettare alcuni parametri: un giovane talento con margini di crescita e un costo ancora accessibile. Per il momento, la società conta soprattutto sulle risorse già presenti in rosa, a partire da Mika Godts, autore del suo primo gol con la maglia del PSG nella vittoria contro il Lione e in crescita.

Maza, intanto, continua il suo percorso a Leverkusen. In questa stagione il fantasista algerino ha già realizzato 3 gol e 3 assist in 10 presenze, confermando le qualità che hanno attirato le big. Ma non il PSG, almeno per il momento.