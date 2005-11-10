Sir Harry Kane? Il Pallone d'Oro ci scherza su: "Di sicuro non direi di no"

Harry Kane continua a vivere giorni indimenticabili dopo la conquista del Pallone d'Oro 2026. L'attaccante del Bayern Monaco, protagonista di una settimana ricca di emozioni, ha parlato anche della possibilità di ricevere in futuro il titolo di cavaliere dalla Corona britannica.

Alla domanda sull'eventualità di diventare un giorno "Sir Harry Kane", il capitano dell'Inghilterra ha risposto con il sorriso: "Non direi certo di no, questo è sicuro". Il centravanti ha poi ripercorso le emozioni vissute nella serata di lunedì, quando è stato incoronato miglior calciatore del mondo. "È stata una serata incredibile. Ero molto nervoso e ho provato emozioni completamente diverse rispetto a quelle di una partita di calcio. Il sostegno ricevuto da amici, familiari e tifosi, attraverso messaggi e social, è stato quasi travolgente".

Dopo la cerimonia, Kane ha festeggiato insieme alle persone più care, prima di tornare immediatamente agli impegni con il Bayern Monaco: "Ho festeggiato con i miei cari e poi sono tornato subito al lavoro. Sto ancora cercando di rendermi conto di quello che è successo", ha concluso l'ex Tottenham, che continua a godersi un riconoscimento destinato a entrare nella storia del calcio inglese.