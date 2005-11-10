Griezmann è la nuova stella della MLS: 14 gol da luglio e Orlando vola con il suo campione

Quattordici gol da luglio e una nuova perla da aggiungere alla collezione. Antoine Griezmann continua a lasciare il segno negli Stati Uniti e, nella sfida tra Orlando City e Chicago Fire, ha firmato un gol di grande qualità, confermando il suo ottimo impatto in MLS.

Dopo il vantaggio iniziale di Ivan Angulo al 6’, i Lions hanno trovato il raddoppio grazie all’ex attaccante della nazionale francese. Ricevuto il pallone al limite dell’area, Griezmann ha avuto tutto il tempo per sistemarsi sul mancino e disegnare una conclusione perfetta verso il primo palo: una traiettoria imprendibile per Chris Brady, battuto dalla conclusione finita all’incrocio.

A 35 anni, il francese sta vivendo una stagione particolarmente positiva. In campionato non segnava così tanto dal 2023/24, quando aveva realizzato 16 reti in 33 presenze con l'Atletico Madrid.

La partita, però, non è stata chiusa. Chicago ha reagito nella ripresa grazie all’ingresso di Jonathan Bamba, protagonista assoluto: l’ex Lilla ha accorciato le distanze al 57’ con un colpo di testa e poi ha servito l’assist per il pareggio di Maren Haile-Selassie al 69’. È rimasto invece a secco Robert Lewandowski. Con due giornate ancora da giocare nella regular season, Orlando cerca punti fondamentali per blindare l’accesso ai playoff. Griezmann, arrivato soltanto a stagione iniziata, insegue anche una sfida personale: il primo posto della classifica marcatori è occupato da Lionel Messi con 25 gol, seguito da Petar Musa a quota 22. Il francese, con 14 reti (e 7 assist), ha ancora margine per avvicinarsi ai grandi protagonisti della MLS.