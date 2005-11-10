PSG, Kvara ko: contatti con Maza per il colpo a gennaio. La posizione del Leverkusen

Il Paris Saint-Germain non starà fermo a guardare mentre Luis Enrique senza Khvicha Kvaratskhelia e con Bradley Barcola ormai al Liverpool si ritrova con meno scelte di peso là davanti. L'infortunio grave riportato dalla stella georgiana ha aperto la caccia al sostituto in sua assenza e la dirigenza transalpina ha già individuato il prossimo obiettivo.

L'indiscrezione

Secondo quanto rivelato da Sky Sports DE, il PSG ha manifestato un interesse concreto per Ibrahim Maza e un ingaggio che potrebbe arrivare anche a gennaio, in occasione dell'apertura del mercato invernale: con l'entourage del trequartista del Bayer Leverkusen (3 gol e altrettanti assist in 12 partite) è a conoscenza di tale gradimento ed è uno dei candidati nella lista stilata per coprire il vuoto considerovole lasciato dall'ex Napoli. Dal canto suo, il club di Bundesliga non si scompone e intende prolungare il contratto del gioiellino algerino oltre il 2030, con aumento di stipendio annesso: nei pensieri delle Aspirine non c'è nemmeno l'idea di lasciar andare un elemento chiave della squadra.

Kvara out, salta tutta la stagione?

Kvaratskhelia si era infortunato nella sfida di Champions League contro il Barcellona e nelle ultime ore è stato sottoposto con successo all'intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Come comunicato dal Psg, l'operazione è stata effettuata presso l'ospedale Aspetar di Doha, in Qatar. Secondo quanto riportato da L'Équipe, la stagione dell'ex asso del Napoli potrebbe già essere terminata ma ovviamente il club parigino attenderà l'evoluzione del percorso riabilitativo prima di stabilire i tempi necessari per il ritorno del giocatore, sesto in classifica per il Pallone d'Oro.