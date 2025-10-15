Il Lione pronto a giocarsi il "jolly": Fonseca potrebbe avere subito Hateboer

Nonostante il mercato invernale sia ancora lontano, l’Olympique Lione si muove già per anticipare le assenze legate alla Coppa d’Africa e rafforzare la propria retroguardia. Finora, il duo difensivo Moussa Niakhaté-Clinton Mata ha garantito alla squadra di Paulo Fonseca una delle migliori difese della Ligue 1, con appena cinque gol subiti in sette partite. L'assenza dei due titolari per il torneo africano a gennaio potrebbe però creare problemi, lasciando come alternative soltanto Ruben Kluivert e il giovane Téo Barisic.

Per evitare di trovarsi in difficoltà su più fronti - Ligue 1, Coppa di Francia e Europa League - l’OL ha individuato il rinforzo ideale: Hans Hateboer, difensore internazionale olandese di 31 anni attualmente al Rennes ed ex Atalanta. Secondo Footmercato le trattative per il suo arrivo come jolly (i club di Ligue 1 possono effettuare un solo trasferimento interno fuori dalle finestre tradizionali di mercato) sono già avviate e potrebbero quindi chiudersi a breve.

Hateboer, poco impiegato in questa stagione a Rennes (solo 22 minuti contro il Nantes) e in disaccordo con l’allenatore Habib Beye, sarebbe entusiasta di trasferirsi sulle sponde del Rodano. Versatile, può giocare sia da centrale che da terzino destro, e il suo contratto in scadenza a giugno 2026 facilita ulteriormente l’operazione. Il club francese spera che Hateboer possa seguire le orme di Nemanja Matic e non quelle di Warmed Omari, prestato dal Rennes la scorsa stagione senza lasciare il segno tra i tifosi. Il difensore di Beerta potrebbe così diventare subito un elemento chiave della rotazione difensiva dell’OL, garantendo solidità ed esperienza.