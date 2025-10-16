Angel Gomes già idolo dell'OM: "Il Velodrome è unico, qui si respira il calcio in modo speciale"

Angel Gomes è arrivato all’Olympique Marsiglia in estate e il giovane centrocampista inglese sembra già perfettamente integrato nel club francese. Intervistato dal sito Le Phocéen, Gomes ha raccontato la sua nuova vita: "Sono molto felice di essere qui. Durante la preparazione estiva, parlare con l’allenatore e lo staff ha reso la mia scelta più facile. La gente a volte dimentica quanto sia grande il club di Marsiglia. Qui lo percepisci ogni giorno, con i tifosi, le persone, la città. E si vede chiaramente il progetto del club. Sono felice di farne parte".

Il giocatore ha anche parlato della straordinaria passione dei tifosi dell’OM: "In Inghilterra si respira calcio, ma a Marsiglia è qualcosa di unico. La connessione tra fan, giocatori e club è speciale. Devi venire al Vélodrome per capire davvero cosa significa essere a Marsiglia. Personalmente, lo metto tra i primi tre stadi in Europa". Quando gli è stato chiesto se il Velodrome sia meglio di St James’ Park o Anfield, Gomes ha risposto senza esitazioni: "Sì, secondo me sì. Ho giocato in quegli stadi, ma qui… bisogna viverlo. Vai in farmacia o al supermercato e incontri sempre un tifoso dell’OM. Tutti amano il club, è impossibile non imbattersi in un fan. Finora, tutte le interazioni sono state positive. Amo parlare con i tifosi, è piacevole".

Angel Gomes apprezza anche l’atmosfera della città: "Prima ero nel nord della Francia, ora sono nel sud, a Marsiglia, e l’ambiente è diverso, più caldo. Mi ricorda un po’ casa mia, anche se a Manchester non c’è il sole! (ride,ndr) Ma le persone sono simili, calorose".