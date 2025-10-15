Deportivo, Quagliata è già indispensabile: il difensore italiano ha colpito con le sue prestazioni

Il Deportivo La Coruña ha vissuto a Málaga una delle serate più complicate della stagione: un netto 3-0, mettendo in luce gravi problemi difensivi, aggravati da diverse assenze. Tra queste spicca quella di Giacomo Quagliata, fermato da problemi all’anca che gli hanno impedito di allenarsi regolarmente nei due giorni precedenti la trasferta al Rosaleda. Nonostante il viaggio con la squadra, il terzino italiano non ha superato l’ultimo test medico e non si è seduto nemmeno in panchina. La sua assenza ha costretto Hidalgo a schierare Escudero, arrivato in condizioni precarie e capace di reggere solo 55 minuti in campo.

Buone notizie però arrivano dagli allenamenti: Quagliata si è reintegrato nel gruppo e ha completato la prima parte della seduta. Titolare nei quattro match precedenti, l’italiano si era affermato come padrone della fascia sinistra grazie alle sue prestazioni di alto livello. Nel corso della settimana aumenterà gradualmente il carico di lavoro e il suo ritorno in campo contro il Racing non è escluso, rappresentando un sollievo importante per Hidalgo.

Recupera inoltre un altro elemento chiave della difesa: Lucas Noubi, assente a Málaga per la convocazione con la Nazionale Under-21 del Belgio. La difesa a cinque resta un’opzione concreta per coprire la lunga assenza di Ximo Navarro.